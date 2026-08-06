В Красноярске высадили 300 тысяч растений

Особое внимание уделили остановочным пунктам: 540 подвесных кашпо появились на 27 остановках, а также вдоль проспекта Свободного, на улицах Белинского, Молокова, Вейнбаума и Предмостной площади. Кашпо-мостики с петунией теперь украшают развязки на Байкитской, Брянской, Предмостной площади, на пересечении улиц 9 Мая — Шахтёров, разделительной полосе у Медицинского университета и съезде к путепроводу на улице Калинина.