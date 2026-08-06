В Красноярске высадили 300 тысяч растений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С конца мая в Красноярске специалисты Управления зеленого строительства высадили на улицах, клумбах и подвесных конструкциях более 300 тысяч растений.
Особое внимание уделили остановочным пунктам: 540 подвесных кашпо появились на 27 остановках, а также вдоль проспекта Свободного, на улицах Белинского, Молокова, Вейнбаума и Предмостной площади. Кашпо-мостики с петунией теперь украшают развязки на Байкитской, Брянской, Предмостной площади, на пересечении улиц 9 Мая — Шахтёров, разделительной полосе у Медицинского университета и съезде к путепроводу на улице Калинина.
Среди однолетников — петуния, бегония, сальвия, целозия и бархатцы. Компанию им составили горшечные растения: папоротник, плющ, колеус, бальзамин, кохия и даже декоративная тыква. Впервые в Красноярске в этом году высадили серебристую дихондру, альтернантеру и батат.
Как сообщили в администрации города, специалисты также установили 44 вазона, в которых разместили черёмуху Маака, кизильник, алиссумипетунии, а также многолетники: дербенник, вейник, ячмень, лапчатку и котовник.
Помимо горизонтального озеленения, рабочие оформили 12 композиций вертикального озеленения. Для этого использовали седум трёх видов: «корнео», «девичий» и «ромашка». На каждый квадратный метр покрытия ушло около 1000 ростков. В качестве ярких акцентов в вертикальные конструкции добавили цинерарию и каланхое.
Цветы будут радовать жителей и гостей Красноярска своей красотой вплоть до середины сентября.