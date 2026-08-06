Суд взыскал более 600 тысяч рублей в пользу инвалида, пострадавшего в ДТП

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований. Однако прокуратура Железнодорожного района, участвовавшая в рассмотрении дела, поддержала позицию заявителя. В своем заключении надзорное ведомство указало, что расходы на аренду автомобиля напрямую связаны с нуждаемостью истца в транспортном средстве — а эта нуждаемость возникла из-за получения инвалидности по вине работника организации ответчика.