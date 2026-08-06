Путин анонсировал открытие в Нижнем Новгороде учебного центра в области информационных технологий и кибербезопасности

Президент России Владимир Путин анонсировал открытие в Нижнем Новгороде совместного с Киргизией учебного центра в области информационных технологий и кибербезопасности. Об этом глава государства рассказал в своем обращении к участникам VIII Российско-Киргизского экономического форума (0+) и XII Российско-Киргизской межрегиональной конференции (0+). Видео опубликовано на сайте администрации президента РФ.
«Не может не вызывать удовлетворения, что слаженные усилия правительств и ведомств России и Киргизии, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества», — сказал Владимир Путин.
Он отметил, что одной из важнейших отраслей двустороннего взаимодействия традиционно является энергетика. Россия и Киргизия, по его словам, тесно сотрудничают и в гуманитарной сфере: в образовании и науке, в культуре и спорте, по линии общественных и молодежных кругов.
«Крепнут связи между гражданами двух стран. Продолжаем строительство в Киргизии девяти школ с обучением на русском языке, а также кампуса Славянского университета в Бишкеке. Регулярно направляем учебные пособия и высококвалифицированных педагогов в киргизские школы и вузы. На повестке дня — открытие в Нижнем Новгороде совместного учебного центра в области информационных технологий и кибербезопасности. В общем, перед Россией и Киргизией открыты самые широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества», — заявил Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что свыше 100 иностранных делегаций посетили Нижегородскую область за первую половину 2026 года.