Путин анонсировал открытие в Нижнем Новгороде учебного центра в области информационных технологий и кибербезопасности

«Крепнут связи между гражданами двух стран. Продолжаем строительство в Киргизии девяти школ с обучением на русском языке, а также кампуса Славянского университета в Бишкеке. Регулярно направляем учебные пособия и высококвалифицированных педагогов в киргизские школы и вузы. На повестке дня — открытие в Нижнем Новгороде совместного учебного центра в области информационных технологий и кибербезопасности. В общем, перед Россией и Киргизией открыты самые широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества», — заявил Владимир Путин.