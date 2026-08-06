Педиатр сказала, когда родителям вызвать скорую ребенку во время жары в Беларуси

Стало известно, когда ребенку нужно вызывать скорую помощь из-за солнечного удара, случившегося в жаркую погоду, пишет narachanka.by.
По словам детского педиатра Светланы Апанасевич из Мяделя, солнечный удар у детей случается очень быстро. Родители это могут понять по появлению резкой слабости, рвоты, покраснении кожи и отсутствии реакции на взрослого.
Когда это случилось, ребенка нужно немедленно унести в тень, уложить на бок, чтобы он не захлебнулся рвотой, приложить влажное полотенце к шее и голове. Также нужно при солнечном ударе напоить водой, но только по глотку.
— Если через полчаса ребенку хуже — вызывайте скорую помощь 103, — подчеркнула педиатр.
Доктор напомнила, что в жаркую погоду с 11.00 до 16.00 часов лучше находиться дома или в тени.
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