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Под Столином родители не смогли вытащить двухлетнего ребенка, упавшего в канализационный колодец

Под Столином двухлетний мальчик упал в колодец канализации глубиной 3,5 метра.

Источник: Комсомольская правда

В Столинском районе ребенок провалился в канализационный колодец. Подробности сообщили в Следственном комитете.

Несчастный случай произошел вечером 5 августа в рабочем поселке Речица. Родители вместе с двухлетним ребенком шли в гости. По дороге мальчик отошел на пару метров от взрослых, наступил на канализационный люк и провалился вниз.

Сами достать сына из канализационного колодца родители не смогли и вызвали МЧС. Прибывшие спасатели достали мальчика наверх и передали врачам скорой помощи. Ребенка доставили в больницу, у него диагностировали ушибленную рану головы.

— Проведен осмотр, опрошены очевидцы. Глубина колодца составляет около 3,5 метра, — рассказали в СК.

Проводится проверка.

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