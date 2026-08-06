Под Столином родители не смогли вытащить двухлетнего ребенка, упавшего в канализационный колодец

В Столинском районе ребенок провалился в канализационный колодец. Подробности сообщили в Следственном комитете.
Несчастный случай произошел вечером 5 августа в рабочем поселке Речица. Родители вместе с двухлетним ребенком шли в гости. По дороге мальчик отошел на пару метров от взрослых, наступил на канализационный люк и провалился вниз.
Сами достать сына из канализационного колодца родители не смогли и вызвали МЧС. Прибывшие спасатели достали мальчика наверх и передали врачам скорой помощи. Ребенка доставили в больницу, у него диагностировали ушибленную рану головы.
— Проведен осмотр, опрошены очевидцы. Глубина колодца составляет около 3,5 метра, — рассказали в СК.
Проводится проверка.
Еще мы сообщали, что Mazda столкнулась с бензовозом в Беларуси — четыре человека погибли.
Между тем ЖКХ судилось с минчанкой, которая отказалась устанавливать полотенцесушитель.