Больница в подмосковном Дмитрове получила современное оборудование

Оборудование для малоинвазивных операций поступило в больницу в городе Дмитрове Московской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Эндовидеохирургический комплекс предназначен для проведения малоинвазивных операций через небольшие проколы под контролем миниатюрной видеокамеры. Аргоноплазменный генератор позволяет бесконтактно воздействовать на ткани с помощью потока аргона, обеспечивая эффективную остановку кровотечения и бережную обработку операционного поля. Новая техника поможет врачам выполнять операции с большей точностью, снизить травматичность вмешательств и сократить сроки восстановления пациентов.
«Современное оборудование — это новые возможности для наших врачей и дополнительная уверенность пациентов в том, что высокотехнологичную медицинскую помощь можно получить рядом с домом. Благодаря поддержке губернатора Московской области и реализации национального проекта здравоохранение округа продолжает развиваться, а жители получают доступ к самым современным методам диагностики и лечения», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.