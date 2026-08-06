Нижегородские работодатели получили 166 млн рублей за трудоустройство граждан

Предприятия получают субсидии за оформление на работу отдельных категорий граждан. Так, 3 МРОТ — более 81 тысяч рублей — компенсируют при найме безработных, а также тех, кто находится под угрозой увольнения или всё же лишились работы из-за ликвидации предприятия, сокращения штата. Среди других категорий — граждане с инвалидностью, молодежь до 30 лет, ветераны боевых действий, члены семей военнослужащих, погибших в зоне СВО, беженцы.