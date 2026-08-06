Нижегородские работодатели получили 166 млн рублей за трудоустройство граждан

За пять лет нижегородское отделение Социального фонда перечислило местным работодателям за трудоустройство граждан свыше 166 млн рублей. Участниками программы СФР стали 570 организаций, которые обеспечили работой 1630 жителей, сообщили в пресс-службе регионального ОСФР.
Предприятия получают субсидии за оформление на работу отдельных категорий граждан. Так, 3 МРОТ — более 81 тысяч рублей — компенсируют при найме безработных, а также тех, кто находится под угрозой увольнения или всё же лишились работы из-за ликвидации предприятия, сокращения штата. Среди других категорий — граждане с инвалидностью, молодежь до 30 лет, ветераны боевых действий, члены семей военнослужащих, погибших в зоне СВО, беженцы.
Чтобы получить поддержку, работодателю необходимо обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся у него вакансии, а затем направить заявление на субсидию в ОСФР.
Предприятия оборонно-промышленного комплекса могут получить выплату на одного сотрудника в размере трех МРОТ один раз в три месяца в течение года.
Также ОСФР готов компенсировать 200 000 рублей за переоборудование рабочих мест для инвалидов.
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