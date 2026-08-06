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Нижегородские работодатели получили 166 млн рублей за трудоустройство граждан

570 организаций приняли участие в программе Социального фонда.

Источник: Живем в Нижнем

За пять лет нижегородское отделение Социального фонда перечислило местным работодателям за трудоустройство граждан свыше 166 млн рублей. Участниками программы СФР стали 570 организаций, которые обеспечили работой 1630 жителей, сообщили в пресс-службе регионального ОСФР.

Предприятия получают субсидии за оформление на работу отдельных категорий граждан. Так, 3 МРОТ — более 81 тысяч рублей — компенсируют при найме безработных, а также тех, кто находится под угрозой увольнения или всё же лишились работы из-за ликвидации предприятия, сокращения штата. Среди других категорий — граждане с инвалидностью, молодежь до 30 лет, ветераны боевых действий, члены семей военнослужащих, погибших в зоне СВО, беженцы.

Чтобы получить поддержку, работодателю необходимо обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся у него вакансии, а затем направить заявление на субсидию в ОСФР.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса могут получить выплату на одного сотрудника в размере трех МРОТ один раз в три месяца в течение года.

Также ОСФР готов компенсировать 200 000 рублей за переоборудование рабочих мест для инвалидов.

Ранее мы писали, что работающим пенсионерам повысят страховые выплаты в Нижегородской области.