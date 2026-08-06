В Бодайбо начали расселять аварийные дома после зимней коммунальной аварии

Всего по программе переселения из аварийного жилья, признанного непригодным после 1 января 2017 года, подлежат расселению 26 домов, 13 из которых находятся в зоне ЧС. Большинство из них включили в программу вне очереди. На данный момент переехали 98 семей, из которых 61 — с территории ЧС. Продолжается переселение ещё 98 семей, в том числе 64 семьи из зоны ЧС.