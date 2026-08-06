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В Бодайбо начали расселять аварийные дома после зимней коммунальной аварии

Из зоны ЧС уже переехали 61 семья, всего предстоит расселить 98 семей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бодайбо стартовало расселение аварийного жилья, которое зимой попало в зону чрезвычайной ситуации. Заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Галкин совместно с Фондом капремонта и службой госжилстройнадзора проверил ход восстановительных работ.

Всего по программе переселения из аварийного жилья, признанного непригодным после 1 января 2017 года, подлежат расселению 26 домов, 13 из которых находятся в зоне ЧС. Большинство из них включили в программу вне очереди. На данный момент переехали 98 семей, из которых 61 — с территории ЧС. Продолжается переселение ещё 98 семей, в том числе 64 семьи из зоны ЧС.

Делегация осмотрела 32 дома, которые нуждаются в капитальном ремонте после коммунальной аварии. Работы уже завершили на 18 объектах, на остальных они продолжаются. Александр Галкин отметил, что все планируют закончить к сентябрю.

Главная цель капитального ремонта — обновить инженерные системы. Зампред провёл встречу с восемью управляющими компаниями, обсудил подготовку домов к отопительному периоду и необходимость получения паспортов готовности для каждого из 187 домов.

— К середине сентября по каждому дому нужно получить паспорта готовности. Держим этот вопрос на контроле, в конце августа вернёмся с повторной проверкой, — подчеркнул он.