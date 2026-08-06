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В Воронежской области утверждены суммы компенсаций пострадавшим от терактов

Семьям погибших при терактах положена единовременная выплата в размере 1 млн 567,5 тысяч рублей.

Источник: АиФ Воронеж

Размеры единовременной материальной помощи пострадавшим в результате терактов утвердили в Воронежской области. Об этом говорится в соответствующем постановлении регионального правительства.

Семьям погибших при терактах положена единовременная выплата в размере 1 млн 567,5 тысяч рублей. Если человек получил тяжкий или средний вред здоровью, размер материальной помощи составит 627 тысяч рублей, при легком вреде — 313,5 тысяч рублей. Выплаты гражданам из числа заложников, не пострадавшим в результате теракта, составляют 156,7 тысяч рублей.

В случае полной утраты имущества первой необходимости предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 156,7 тысяч рублей на человека, при частичной — 78,3 тысяч рублей.