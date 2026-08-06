В Ростовской области две больницы оштрафованы за смерть пациента из-за неверного диагноза

Мужчина поступил в Центральную городскую больницу Зверево с диагнозом «гипертоническая болезнь». Затем его перевели в психиатрическую больницу, оттуда — в ЦГБ Гуково, а позже снова вернули в больницу Зверево, где уже диагностировали менингит. Пациент скончался. Вскрытие показало, что причиной смерти стал ишемический инфаркт головного мозга — ни один из поставленных при жизни диагнозов не подтвердился.