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В Ростовской области две больницы оштрафованы за смерть пациента из-за неверного диагноза

Росздравнадзор провёл проверку качества медицинской помощи жителю города Зверево, который скончался после нескольких переводов.

Росздравнадзор провёл проверку качества медицинской помощи жителю города Зверево, который скончался после нескольких переводов между больницами с ошибочными диагнозами. Как передает Привет-Ростов, по итогам проверки две медицинские организации привлечены к административной ответственности.

Мужчина поступил в Центральную городскую больницу Зверево с диагнозом «гипертоническая болезнь». Затем его перевели в психиатрическую больницу, оттуда — в ЦГБ Гуково, а позже снова вернули в больницу Зверево, где уже диагностировали менингит. Пациент скончался. Вскрытие показало, что причиной смерти стал ишемический инфаркт головного мозга — ни один из поставленных при жизни диагнозов не подтвердился.

Красносулинский районный суд установил, что ЦГБ Зверево не провела необходимое обследование и не обеспечила своевременную постановку точного диагноза. Гуковский городской суд выявил нарушение в ЦГБ Гуково: предварительный диагноз не был определён в течение часа после поступления пациента по скорой.

Суд оштрафовал больницу Зверево на 150 тысяч рублей, а ЦГБ Гуково — на 75 тысяч рублей. Решения вступили в силу.