В Волжском сгорел цех сети ресторанов быстрого питания

В Волжском Волгоградской области ночью 6 августа более двух часов тушили крупный пожар на производстве. По сообщению очевидцев, на улице Производственной сгорел цех известной сети ресторанов быстрого питания. Информацию о пожаре прокомментировали в ГУ МЧС по Волгоградской области.
— Сообщение на пульт дежурного поступило в 2.56. В металлокаркасном здании горело оборудование на площади 500 кв. м. Подразделения 32-ПСЧ ликвидировали горение в 05.24, — сообщили в ведомстве.
Пострадавших, по предварительным данным, нет. В ведомстве предполагают, что причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования. Точные причины установит испытательная пожарная лаборатория.
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