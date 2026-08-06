148-летие деревни отпразднуют фестивалем в нижегородском Простоквашино

Большой семейный фестиваль (0+) пройдёт в деревне Простоквашино Тонкинского муниципального округа. Праздник приурочен к 148‑летию населённого пункта и пройдёт 22 августа. Мероприятие организует известный телеканал. Об этом сообщили в pravda-nn.ru.
Гостей ждёт насыщенная трёхчасовая программа — с 13:00 до 16:00. В числе развлечений — встречи с персонажами известного мультфильма, увлекательный тематический квест, творческие мастер‑классы, а также необычное катание на автомобиле «Запорожец». На ярмарке можно будет познакомиться с работами местных мастеров, приобрести сувениры и попробовать фермерские продукты.
Для комфорта посетителей на площадке развернут полевую кухню, а также откроют временное почтовое отделение: там желающие смогут отправить открытку, которую пометят специальным памятным штемпелем.
Центральным событием праздника станет уникальный для России чемпионат по поеданию простокваши. Участника, который одержит победу в состязании, ждёт ценный приз — телевизор. Для посещения мероприятия необходимо заранее пройти регистрацию — число участников ограничено.
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