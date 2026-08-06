148-летие деревни отпразднуют фестивалем в нижегородском Простоквашино

Гостей ждёт насыщенная трёхчасовая программа — с 13:00 до 16:00. В числе развлечений — встречи с персонажами известного мультфильма, увлекательный тематический квест, творческие мастер‑классы, а также необычное катание на автомобиле «Запорожец». На ярмарке можно будет познакомиться с работами местных мастеров, приобрести сувениры и попробовать фермерские продукты.