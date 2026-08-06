Суд в Калининграде приговорил гражданина Литвы к 13,5 годам за шпионаж

Суд установил, что в период с 2011 по 2024 год подсудимый, находясь на территории Калининградской области, собирал и передавал иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну. Преступная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками УФСБ России по Калининградской области. В ходе следствия у него изъяты телефон и специальные технические средства, использовавшиеся при совершении преступления, которые конфискованы по решению суда.