Суд в Калининграде приговорил гражданина Литвы к 13,5 годам за шпионаж

Калининградский областной суд вынес приговор по уголовному делу о шпионаже в отношении 48-летнего жителя Гурьевского района. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
Суд установил, что в период с 2011 по 2024 год подсудимый, находясь на территории Калининградской области, собирал и передавал иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну. Преступная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками УФСБ России по Калининградской области. В ходе следствия у него изъяты телефон и специальные технические средства, использовавшиеся при совершении преступления, которые конфискованы по решению суда.
Согласно данным открытых источников, осужденный — Александр Полячков, уроженец Клайпеды, гражданин Литвы. Он переехал из Литвы в Калининград и с 2014 года занимал должность генерального директора компании «Амберус», специализирующейся на обработке драгоценных камней и производстве ювелирных изделий. В июне 2021 года он был помещен в следственный изолятор.
При назначении наказания суд учел наличие у подсудимого тяжелых хронических заболеваний. С учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.