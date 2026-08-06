Не встретил жену из роддома. Рекордсмен в марафоне Никитин — о цене побед

Российский легкоатлет Дмитрий Неделин выиграл Дюссельдорфский марафон с результатом 2:08:54 и стал новым рекордсменом страны. Рекорд, которого ждали 19 лет, пал. Но, как сказал в том же фильме один из экспертов, его триумф длился всего семь дней. Его побил Никитин, выиграв марафон в Казани. Причём впервые в истории этот рекорд был установлен на территории России, а не за границей, как это случалось раньше.