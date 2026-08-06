Не встретил жену из роддома. Рекордсмен в марафоне Никитин — о цене побед

Свой день рождения — 5 августа — рекордсмен России в марафонском беге Владимир Никитин решил провести необычно: встретился вечером с болельщиками. В зале был полный аншлаг. Вопросы — о детстве в коми-пермяцком селе, о том, кто поддерживает, и о том, как победа в Казани помогла родной школе. Он рассказал, как готовился к историческому Казанскому марафону и кому посвящает свои победы. Подробности — на сайте perm.aif.ru.
35-кратный чемпион.
Многократный чемпион России, многократный рекордсмен страны… Впрочем, кого-кого, а его представлять не надо.
В лекционном зале Пермской галереи прошла встреча с человеком, который превратил российский марафон в гонку за рекордами. Уроженца села Пешнигорт Пермского края Владимира Никитина по праву называют главной звездой российской лёгкой атлетики. Самым быстрым человек в России.
Сила Владимира Никитина, и это ещё раз показала встреча в Перми, — в искренности. Он не ведёт себя как звезда. Это «свой парень» из глубинки, который упорством и верой в себя добрался до вершин мирового спорта. Без связей, без денег. Своим примером показал: если очень захотеть, то и простой мальчишка из села может пробиться в чемпионы.
Володя — шестой, самый младший ребёнок в семье. Родители работали в школе. Отец — кочегаром, мать — поваром, иногда мыла полы. К сожалению, их уже нет в живых.
«Меня родители не заставляли ни учиться, ни ходить в какие-либо секции. Это было моё желание, — рассказывал Владимир. — Зато по хозяйству доставалось: дрова приготовить, печь затопить, воды натаскать. Летом с утра до вечера таскал воду в баню и на поливку огорода. Соседи смеялись: “О, по тебе можно сверять часы. С 9 утра Вова будет опять ходить туда-сюда”.
Оттого, мол, шустрый и быстрый.
«В магазин за хлебом тоже бегал. До закрытия 10 минут, надо было успеть», — шутил на встрече чемпион.
В школе была только одна секция — лыжная. К выпускному классу Никитин уже выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Но первый тренер Владимир Дмитриевич Денисов сказал: «Володя, лыжи — не твоё, твоё — это бег». И оказался прав.
Сегодня Владимир Никитин — 35-кратный чемпион России, побеждал на всех дистанциях — от 1500 метров до марафона и на стадионе, и в манеже. По крайней мере, так они насчитали вместе с тренером. Хотя, честно говоря, даже в ВФЛА (Всероссийской федерации лёгкой атлетики) не могут прийти к единому мнению. То ли 35, то ли 36.
«35 — это точно, — улыбался на встрече Никитин. — Думали — 36, но перепроверили с тренером все протоколы. Одна победа на 5000 метров в помещении в 2020-м, как выяснилось, была не на чемпионате России, а на Всероссийских соревнованиях. Медаль, тогда, правда, дали чемпионскую».
На встрече долго допытывались, что же он думает во время забегов, особенно длинных — марафонских. Никитин отвечал без прикрас: «Ни о чём. Просто бегу». Признаётся, даже во время тренировок редко слушает музыку. Звуки не должны отвлекать. Только дорожка и он. И во время забегов — голос тренера.
«Этот рекорд стоял 19 лет».
Главный сюжет вечера — Казанский марафон. Там Никитин установил рекорд России — 2:08:08. Предыдущий рекорд держался 19 лет — с 2007 года, когда Алексей Соколов пробежал за 2:09:07.
На встрече показывали фильм, который снял производитель лыжной и беговой экипировки, чьим амбассадором Никитин стал в конце 2025 года. Вся рекордная история в нём раскрыта подробно. Зрители увидели кадры подготовки к марафону в Казани. «Чуда не было, мы готовились», — говорит тренер прикамского бегуна Николай Суворов в кадре.
В фильме показали и драму, которая развернулась за неделю до марафона.
Российский легкоатлет Дмитрий Неделин выиграл Дюссельдорфский марафон с результатом 2:08:54 и стал новым рекордсменом страны. Рекорд, которого ждали 19 лет, пал. Но, как сказал в том же фильме один из экспертов, его триумф длился всего семь дней. Его побил Никитин, выиграв марафон в Казани. Причём впервые в истории этот рекорд был установлен на территории России, а не за границей, как это случалось раньше.
Никитин в фильме говорил об этом спокойно: «Дима — большой молодец. Искренне поздравляю его с таким достижением. Глобально ничего не изменилось. Я готовился улучшать рекорд, а Соколова или Неделина — не так важно».
Впрочем, на встрече про Неделина не вспоминали — вопросов из зала на эту тему не было.
Больше всего зал тронул в фильме один кадр. На Казанском марафоне Суворов, тренер спортсмена, не удержавшись, бежит за Никитиным вдоль трассы — совсем как молодой, забыв про возраст. Кричит ему в спину, что-то подсказывает, торопится. И в этом одном кадре — всё. Как он переживает. Как он живёт этим забегом. Как не может стоять, когда его парень на дистанции.
«Для меня он больше, чем тренер. Человек, к которому я всегда могу обратиться. Второй отец», — говорит спортсмен.
После рекорда в Казани прошёл благотворительный аукцион. Экипировку, в которой Никитин установил рекорд, продали с молотка. Кроссовки ушли за 100 тысяч рублей, майка — за 180 тысяч, автограф на футболке — за 200 тысяч. Собрали больше 2 миллионов рублей. Все деньги Никитин направил в родную спортивную школу в Пешнигорте. Он лично приехал в село и вручил подарки воспитанникам. Зал, когда вспомнили этот момент, зааплодировал.
Все амбиции — в спорте.
«Как потратили первые призовые?», — опять пытал зал. «Копил на квартиру». Прозаично. Буднично. Но это так. А начиналось всё с обычного будильника, признавался он как-то в интервью, свой первый в жизни приз выиграл лет в десять.
«Что можете пожелать подрастающему поколению?», — спрашивает мама, которая пришла на встречу с дочкой.
«Нужно любить своё дело. И очень важно, кто рядом в трудную минуту», — считает Никитин.
Он называет четыре составляющих успеха: талант, трудолюбие, взаимодействие с тренером и поддержку. Всё остальное — уже производное.
«А кто ваша поддержка, кто рядом с вами?» — спрашивают его.
Он рассказывает о семье. О жене Юлии, с которой познакомился на забеге в Кудымкаре (она работает в администрации Перми). О пасынке Максиме, они очень близки, он называет его сыном. О дочке Варваре, ей 4 годика.
«Жена меня отпускает на сборы, за что ей огромное спасибо. Но тяжело, когда пропускаешь важные моменты в жизни детей. Я не встретил жену из роддома, не видел первые шаги дочки, не слышал первые слова. Дни рождения чаще всего не дома. Но я понимаю: если хочешь чего-то добиться — нужно чем-то жертвовать», — констатирует он.
Никитин с семьёй живут в Перми, рядом с Черняевским лесом.
«А мы видим вас в лесу на пробежках!» — сообщила ему одна пара уже во время автограф-сессии.
Наверное, не было ни одного человека в зале, который бы ушёл со встречи без автографа и без фото с чемпионом.
А перед раздачей автографов — небольшой блиц из вопросов чемпиону.
Бежать по плану или рискнуть для победы? «Рискнуть, кто не рискует — тот не пьёт шампанское». Если бы на Пермском марафоне был костюмированный забег, какой костюм бы выбрал? «Маску льва».
На вопрос о глобальной мечте уже серьёзно: «Мечтаю, чтобы нас допустили на международные старты. Рекорд ты выполнил, через неделю его могут перебить. А участником Олимпийских игр остаёшься на всю жизнь».
Многие отмечают — Никитин весьма амбициозен. Это и плюс, и возможная помеха.
«Куда простираются ваши амбиции дальше? В жизни? В спорте?» —спрашиваем мы его.
«Семья у меня уже есть, жена, сын, дочка. Пока все мои амбиции в спорте. Если будет здоровье, обязательно буду показывать высокие результаты — на полумарафоне и марафоне. 2:08 — это не предел. Будем работать дальше с тренером, стремиться улучшить результат. А после, скорее всего, сам стану тренером», — отвечал Никитин.
На вопрос о предстоящем Пермском марафоне (5−6 сентября) — будет ли он бежать полумарафон из часа (в 2025 году на полумарафоне в Казани он показал 59 минут 51 секунду, а в Москве на «ЗаБег.РФ» — 1 час 00 минут 37 секунд) — Никитин покачал головой: «На пермской трассе — она сложная — это сделать невозможно».
«Однако, Пермский марафон для меня — это красивый, техничный бег», — добавил он.
И в этом весь Никитин: для него бег — это не только цифры на табло. Он любит сам процесс. Рекорды — важны, но не любой ценой. А в том, что они ещё будут, — сомневаться не приходится.