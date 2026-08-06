Школьник чуть не задушил сверстника во время драки в Красноярске (видео)

В Октябрьском районе Красноярска школьник едва не задушил сверстника во время драки. Инцидент произошел на площадке у дома на Можайского.
По информации телеграм-канала Kras Mash, мальчики поссорились из-за того, что один из них оскорбил отца второго. В ходе конфликта подросток применил удушающий прием против соперника. Тот упал на землю и больше 15 минут не мог подняться.
Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося. Как сообщили в ведомстве, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ситуацией также заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.
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