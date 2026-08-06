Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьник чуть не задушил сверстника во время драки в Красноярске (видео)

В Октябрьском районе Красноярска школьник едва не задушил сверстника во время драки.

В Октябрьском районе Красноярска школьник едва не задушил сверстника во время драки. Инцидент произошел на площадке у дома на Можайского.

По информации телеграм-канала Kras Mash, мальчики поссорились из-за того, что один из них оскорбил отца второго. В ходе конфликта подросток применил удушающий прием против соперника. Тот упал на землю и больше 15 минут не мог подняться.

Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося. Как сообщили в ведомстве, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ситуацией также заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.