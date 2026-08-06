Больница в подмосковном Раменском получила аппарат для обследования глаз

Ультразвуковой аппарат ABSOLU для диагностики заболеваний глаз поступил в больницу в городе Раменское Московской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Новое оборудование позволяет проводить обследование при помутнении оптических сред, с высокой точностью измерять параметры глазного яблока перед операциями по замене хрусталика, оценивать состояние сетчатки и зрительного нерва, а также выявлять отслойки, новообразования и инородные тела. Исследования проводят быстро, безболезненно и бесконтактно. Аппарат уже используют при подготовке пациентов к микрохирургическому лечению катаракты и глаукомы.
«Мы продолжаем оснащать нашу больницу самым современным оборудованием. Для жителей Раменского муниципального округа и городского округа Бронницы теперь доступна диагностика экспертного уровня прямо по месту жительства», — отметил главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.