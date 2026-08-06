СМИ: в России предложили ввести регулирование брокерских услуг

По данным газеты, Генпрокуратура пока не сформировала окончательную позицию по регулированию риэлтеров, так как ведомство ждет доклада Росреестра, который выступает против включения этого нововведения в антифрод‑пакет, поскольку вопрос уже прорабатывали при подготовке второго пакета мер и решили рассматривать его отдельно. В ведомстве, как уточняет издание, поддерживают регулирование риэлтерской деятельности, однако ждут инициативы от Минцифры.