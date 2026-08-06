СМИ: в России предложили ввести регулирование брокерских услуг

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Генпрокуратура, ФСБ и МВД предложили установить специальное регулирование деятельности риэлторов и создать механизм возврата денег при оказании брокерских услуг для сделок, которые суд признал недействительными в России, инициатива содержится в материалах, подготовленных для включения в третий пакет мер по противодействию кибермошенничеству («Антифрод 3.0»), с которыми ознакомилась газета «Ведомости».
Как уточняет газета, после ужесточения антифрод‑мер в банках мошенники все чаще нацеливаются на сделки с недвижимостью.
«МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили установить специальное регулирование деятельности риэлтеров и создать механизм возврата денег при оказании брокерских услуг по сделкам, которые суд признал недействительными», — пишет газета.
Инициатива содержится в материалах, подготовленных для включения в третий пакет мер по противодействию кибермошенничеству («Антифрод 3.0»), с таблицей разногласий к этому документу ознакомились «Ведомости».
По данным газеты, Генпрокуратура пока не сформировала окончательную позицию по регулированию риэлтеров, так как ведомство ждет доклада Росреестра, который выступает против включения этого нововведения в антифрод‑пакет, поскольку вопрос уже прорабатывали при подготовке второго пакета мер и решили рассматривать его отдельно. В ведомстве, как уточняет издание, поддерживают регулирование риэлтерской деятельности, однако ждут инициативы от Минцифры.
При этом, пишут «Ведомости», в Минцифры не поддержали предложение, поскольку мошенничество с недвижимостью, как считают в ведомстве, не относится к преступлениям в сфере ИКТ, против которых направлен законопроект.
Представитель Минцифры в разговоре с изданием отметил, что третий пакет антифрод‑мер еще обсуждается и пока рано говорить о том, какие именно инициативы в него войдут.
Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков.
Кроме того, в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Он включает около 30 мер, в том числе тревожную кнопку на «Госуслугах», самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт.
В рамках первого комплекса мер по борьбе с кибермошенничеством была создана система «Антифрод» и запущена в марте. Платформа объединяет госорганы и коммерческие организации и предназначена для оперативного обмена данными с целью противодействия онлайн-преступлениям.