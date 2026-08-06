Суд в Краснодаре рассмотрит жалобу волгоградской прокуратуры

Судья Центрального райсуда Марина Третьякова вернула дело в прокуратуру в связи с тем, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями УПК. Волгоградский облсуд с коллегой согласился и жалобу надзорного органа на это решение не поддержал.