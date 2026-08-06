Суд в Краснодаре рассмотрит жалобу волгоградской прокуратуры

Кассационную жалобу прокуратуры на решение Центрального райсуда по делу бывшего главного инженера волгоградского «Метроэлектротранса» Антона Шитова рассмотрит 6 августа Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции (4-й КСОЮ) в Краснодаре. Заседание запланировано на 14:30, сообщается на сайте суда.
По версии следствия, Шитов подписал акты о приёмке от поставщика 56 троллейбусов с мощностью электродвигателей 150 кВт, тогда как в техзадании была указана мощность 170−180 кВт. Разница в цене составила около 8,5 млн рублей.
В прокуратуре области уточняли: чтобы придать своим действиям правомерность, главный инженер задним числом оформил допсоглашения к госконтракту.
Судья Центрального райсуда Марина Третьякова вернула дело в прокуратуру в связи с тем, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями УПК. Волгоградский облсуд с коллегой согласился и жалобу надзорного органа на это решение не поддержал.
Ранее экс-депутат Волгоградской облдумы Станислав Коротков обжаловал решение Кировского райсуда об изъятии у него в доход государства 164 млн рублей.