В Москву придет 30-градусная жара и грозы. Когда ждать похолодания

В четверг, 6 августа, погоду в Москве будет определять теплый атмосферный фронт, который принесет в столицу тридцатиградусную жару и грозы во второй половине дня. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В начале сегодняшнего дня территорию столицы будет пересекать теплый атмосферный фронт, а днем регион окажется в теплом секторе циклона с центром над Скандинавией. В такой ситуации при переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня с грозами, и продолжится рост температуры», — спрогнозировал синоптик.
Таким образом, 6 августа воздух в столичном регионе прогреется до +29…+31 °C, по области — до +27…+32 °C. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм ртутного столба. В последний день рабочей недели жара будет нарастать: днем ожидается +30…+32 °C с кратковременными дождями и грозой.
В связи с жарой в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, который действует до 18:00 7 августа. В четверг максимальная температура воздуха достигнет +30…+32 °С, а в пятницу столбики термометров могут преодолеть отметку в +31…+33 °С.
Когда в Москве закончится жара.
Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в эфире Радио РБК сообщила, что четверг и пятница текущей недели (6 и 7 августа) будут самыми жаркими днями месяца, однако на выходных жара в Москве начнет спадать: в субботу возможны дожди, температура — 25−26 градусов. В воскресенье осадков не ожидается, температура снизится до 24 градусов.
«И хотя ветер сменит направление на северное, комфортность погоды от этого не ухудшится. Такой жары изнуряющей уже не будет, преобладающая температура — 24−26 градусов в Москве», — сказала она.
В понедельник осадков также не ожидается, а в ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до 15 градусов. «Практически такая сухая солнечная погода продержится в Московском регионе до конца следующей недели», — заключила Позднякова.
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