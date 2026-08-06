В Москву придет 30-градусная жара и грозы. Когда ждать похолодания

«В начале сегодняшнего дня территорию столицы будет пересекать теплый атмосферный фронт, а днем регион окажется в теплом секторе циклона с центром над Скандинавией. В такой ситуации при переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня с грозами, и продолжится рост температуры», — спрогнозировал синоптик.