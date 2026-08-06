В Омске аренда сапбордов стала второй по цене среди городов-миллионников

По данным 2ГИС, популярность сапбординга продолжает расти. За последние три года количество пунктов проката водно-спортивного инвентаря в крупнейших городах России увеличилось на 55%. Сейчас в стране работает более 900 таких точек. Больше всего пунктов проката находится в Санкт-Петербурге, Москве и Красноярске.