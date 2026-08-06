В Омске аренда сапбордов стала второй по цене среди городов-миллионников

Омск занял второе место среди российских городов-миллионников по стоимости аренды сапбордов. В среднем двухчасовая прогулка на сапе обойдётся здесь в 1657 рублей.
Исследование провели аналитики геосервиса 2ГИС, изучив стоимость аренды сапбордов в крупнейших городах страны.
Самая высокая средняя цена зафиксирована в Москве — 2030 рублей за двухчасовое катание. Следом идут Омск (1657 рублей) и Санкт-Петербург (1609 рублей). В пятёрку самых дорогих городов также вошли Краснодар (1573 рубля) и Ростов-на-Дону (1571 рубль).
При этом средняя стоимость двухчасовой аренды сапборда в российских городах-миллионниках составляет около 1390 рублей. Самые доступные предложения оказались в Уфе (1030 рублей), Челябинске (1071 рубль), Самаре (1090 рублей), Воронеже (1118 рублей) и Казани (1220 рублей).
По данным 2ГИС, популярность сапбординга продолжает расти. За последние три года количество пунктов проката водно-спортивного инвентаря в крупнейших городах России увеличилось на 55%. Сейчас в стране работает более 900 таких точек. Больше всего пунктов проката находится в Санкт-Петербурге, Москве и Красноярске.