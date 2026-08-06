В канун Дня Омской области и Дня города Омска мэр вручил Владимиру Шалаку и Виталию Репину главную городскую награду

С этого года их список пополнился двумя новыми именами. Награды вручили бывшему директору городского департамента культуры, заслуженному работнику культуры России Владимиру Шалаку и начальнику 242-го учебного центра ВДВ, полковнику Виталию Репину.
Поздравляя награждённых, мэр Омска Сергей Шелест отметил вклад Владимира Шалака в культурную жизнь города и подготовку Омска к получению статуса Культурной столицы России. Говоря о Виталии Репине, глава города подчеркнул его работу по подготовке военнослужащих.
Более достойных этой награды людей, заявил мэр, представить невозможно. С ним согласился и спикер Омского городского Совета Владимир Корбут. Председатель Омского городского Совета Владимир Корбут добавил, что оба награждённых внесли значительный вклад в развитие города. «Каждый знает: те, кто сегодня получает статус почётного гражданина, внесли огромную лепту. Виталий Репин побывал во всех горячих точках за последнее время и воспитал немало омичей, которые благодаря его навыкам сохранили и свою жизнь, и жизнь товарищей. Владимир Васильевич отдал всю жизнь искусству и служит ему до сих пор. Не сомневаюсь, что для вас это особенный день в ваших жизнях и жизнях ваших семей», — отметил он.
Награждённые приняли столь ценные слова вполне скромно. Виталий Репин поблагодарил членов комиссии, городские власти и командование ВДВ за высокую оценку его работы, а в разговоре с журналистами сказал, что присвоение звания стало для него волнительным событием и возложило дополнительную ответственность. Владимир Шалак, отдавший сфере культуры в Омской области около сорока лет, признался, что растрогался, услышав о своей номинации на звание почётного гражданина. «Долгое время вроде проработал руководителем, а такое волнение испытываю в первый раз. Я всем без исключения признателен. Мы все вместе работали на благо родного города. Сделано много, а предстоит сделать ещё больше!» — сказал он.
Владимир Шалак напомнил и о вкладе омских работников культуры в получение статуса Культурной столицы России. «Я бы покривил душой, если бы не вспомнил всех, кто все эти годы вёл Омск к званию Культурной столицы. В одночасье это не делается — на протяжении многих лет многотысячным отрядом работников искусства города Омска это звание добивалось», — отметил почётный гражданин.
Рассмотрением вопросов о почётном статусе занимается специальная комиссия. Она изучает выдвинутые кандидатуры и, если всё в порядке, направляет списки номинантов на звание на голосование в горсовет. Особенность статуса почётного гражданина ещё и в том, что он присваивается только в годы юбилея Омска: таким образом, следующее вручение ожидается в 2031 году.
Во время церемонии также состоялось вручение памятных медалей «310 лет городу Омску». Награды получили актёр Омского драматического театра, народный артист России Валерий Алексеев, президент ОмГМУ, доктор медицинских наук Александр Новиков, заслуженный тренер России по художественной гимнастике Вера Штельбаумс, бывший директор Лётно-технического колледжа гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского Анатолий Якуш, заслуженный врач России Марат Адырбаев и почётный работник транспорта России Ильхам Галиев.
Кроме того, медалями наградили двукратную олимпийскую чемпионку по пулевой стрельбе Виталину Бацарашкину, многократного чемпиона мира и Паралимпийских игр по фехтованию Александра Кузюкова, двукратного олимпийского чемпиона по боксу Алексея Тищенко и предпринимателя Геннадия Фридмана. Юбилейные награды также получили Владимир Шалак и Виталий Репин.
Все фото предоставлены пресс-службой омской мэрии, автор — Сергей Сапоцкий.