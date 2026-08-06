В канун Дня Омской области и Дня города Омска мэр вручил Владимиру Шалаку и Виталию Репину главную городскую награду

Более достойных этой награды людей, заявил мэр, представить невозможно. С ним согласился и спикер Омского городского Совета Владимир Корбут. Председатель Омского городского Совета Владимир Корбут добавил, что оба награждённых внесли значительный вклад в развитие города. «Каждый знает: те, кто сегодня получает статус почётного гражданина, внесли огромную лепту. Виталий Репин побывал во всех горячих точках за последнее время и воспитал немало омичей, которые благодаря его навыкам сохранили и свою жизнь, и жизнь товарищей. Владимир Васильевич отдал всю жизнь искусству и служит ему до сих пор. Не сомневаюсь, что для вас это особенный день в ваших жизнях и жизнях ваших семей», — отметил он.