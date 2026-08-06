Жительница ЕАО получила уголовное дело за 395 кустов конопли

В Еврейской автономной области у жительницы Биробиджанского района полицейские обнаружили почти 400 кустов конопли, сообщает полиция ЕАО. Кроме того, в доме нашли растительную массу с признаками запрещённого вещества.
Поводом для проверки стала анонимная информация о том, что в селе Раздольное на одном из приусадебных участков могут выращивать запрещённые растения.
При осмотре территории сотрудники полиции обнаружили на участке 50-летней хозяйки дома кусты конопли с признаками культивирования. На место выехала следственно-оперативная группа. Всего совместно с агрономом полицейские изъяли 395 кустов растений.
Также были обнаружены миска с массой бурого цвета и полимерный пакет с растительным веществом. Экспертиза установила, что в пакете находилась марихуана общей массой 347,2 грамма.
Женщина пояснила, что употребляла смесь табака с частями запрещённых растений. По её словам, кусты она обнаружила на участке и ухаживала за ними — пропалывала и окучивала.
В отношении жительницы возбуждены уголовные дела по фактам незаконного культивирования наркосодержащих растений в крупном размере и незаконного хранения наркотических средств. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.