Самолет до Антальи задержат в нижегородском аэропорту 6 августа

В аэропорту имени В. П. Чкалова задерживают один международный и один внутрироссийский рейс. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
На 15 минут позже — вместо 14:45 в 15:00 — отправится из столицы ПФО в Анталью самолет авиакомпании URALAIRLINES.
С опозданием в нижегородском аэропорту приземлится борт из Екатеринбурга. Его прибытие ожидалось в 07:50, но время перенесли на 10:57.
Напомним, аэропорт Нижнего Новгорода сегодня принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Недавно в регионе объявили режим ракетной опасности, правда, он действовал всего 15 минут.
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