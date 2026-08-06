В Московском зоопарке родились два птенца полярной совы

Это первое потомство пары полярных сов, живущих в центре. Птенцов уже можно увидеть во время прогулок и экскурсий. Самка полярной совы откладывает яйца не сразу, а с промежутком, поэтому птенцы вылупляются с разницей в несколько дней. Специалисты раскладывают корм в вольере, а родители сами распределяют его между малышами. Как и многие арктические жители, они кочуют и в дикой природе зимой перемещаются из тундры в лесотундру. Кроме того, в зоопарке это единственные совы, которых можно увидеть активными днем.