В Московском зоопарке родились два птенца полярной совы

Два птенца полярной совы появились на свет в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Сохранение биологического разнообразия — одна из задач национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Это первое потомство пары полярных сов, живущих в центре. Птенцов уже можно увидеть во время прогулок и экскурсий. Самка полярной совы откладывает яйца не сразу, а с промежутком, поэтому птенцы вылупляются с разницей в несколько дней. Специалисты раскладывают корм в вольере, а родители сами распределяют его между малышами. Как и многие арктические жители, они кочуют и в дикой природе зимой перемещаются из тундры в лесотундру. Кроме того, в зоопарке это единственные совы, которых можно увидеть активными днем.
«У полярных сов оба родителя принимают активное участие в заботе о потомстве. После длительных ухаживаний самка садится на яйца и не покидает их до тех пор, пока птенцы не вылупятся и не опушатся. Инкубация яиц длится 32−34 дня, при этом гнезд полярные совы не строят — яйца лежат на голой земле, и самка греет их своим телом», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.