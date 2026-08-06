Выставка «Летняя палитра» открылась в Канске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В выставочном зале Канского краеведческого музея открылась выставка художников под названием «Летняя палитра».
Экспозиция объединила произведения мастеров Канского муниципального округа, разделенные на три категории: натуралисты, авангардисты и фотохудожники. Посетители могут увидеть картины местных живописцев, где свет играет ключевую роль; атмосферные фотографии, отражающие современные тенденции; видеоарт — новое направление в искусстве.
На открытии у гостей была возможность встретиться с авторами и обсудить их творчество. Художники рассказывали о своих идеях, источниках вдохновения и методах работы. Кроме того, организаторы создали интерактивную зону, превратив выставку в место для совместного творчества всей семьи.
В рамках мероприятия поддержку от Комплексного центра социального обслуживания «Восточный» получили два художника — Татьяна Цыганова и София Левченко. Их произведения уже неоднократно экспонировались.
Выставку «Летняя палитра» можно посетить до конца августа.