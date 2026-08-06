Выставка «Летняя палитра» открылась в Канске

На открытии у гостей была возможность встретиться с авторами и обсудить их творчество. Художники рассказывали о своих идеях, источниках вдохновения и методах работы. Кроме того, организаторы создали интерактивную зону, превратив выставку в место для совместного творчества всей семьи.