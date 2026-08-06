Сотни пассажиров застряли пермском аэропорту из-за массовых задержек

Больше всего задержка коснулась рейса до Сочи. Самолёт должен был вылететь в 05:05, но его перенесли на 22:00. Также почти на 4 часа задерживается рейс до Москвы и Усинска. Ещё два самолёта до Москвы задерживаются на два часа. На три опаздывает рейс до Санкт — Петербурга. И на час — до Нарьян — Мара.