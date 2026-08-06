Сотни пассажиров застряли пермском аэропорту из-за массовых задержек

Пассажиры семи рейсов застряли в аэропорту Большое Савино из-за задержек, следует из онлайн-табла аэровокзала.
Больше всего задержка коснулась рейса до Сочи. Самолёт должен был вылететь в 05:05, но его перенесли на 22:00. Также почти на 4 часа задерживается рейс до Москвы и Усинска. Ещё два самолёта до Москвы задерживаются на два часа. На три опаздывает рейс до Санкт — Петербурга. И на час — до Нарьян — Мара.
В Пермь также сильно задерживатся самолёт из Сочи — на 16 часов. Задержки до краевой столицы затронули те же города.
Напомним, на территории Пермского края действует режим «Ковёр» радиусом 100 километров. Аэропорт временно не принимает и не выпускает воздушные судна из соображений безопасности.