В Курске прошло возложение цветов в годовщину вторжения ВСУ

КУРСК, 6 авг — РИА Новости. Церемония возложения цветов и церковная лития прошли в четверг в Курске в день второй годовщины вторжения неонацистов в Курскую область, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг у камня, заложенного в основание будущего памятника «Героям, спасавшим мирных жителей от агрессии ВСУ», прошла церковная лития, а затем церемония возложения цветов. Они приурочены ко второй годовщине вторжения ВСУ на территорию Курской области. В мероприятиях принял участие губернатор Александр Хинштейн, жители курского приграничья, представители власти и духовенства.
«Ровно два года назад произошло вторжение ВСУ на территорию Курской области. События, которые изменили жизнь нашего региона. В этот день мы вспоминаем тех, кто пал жертвой неонацистов. Мы вспоминаем наших товарищей, наших близких, наших родных. Мы вспоминаем наших героев, тех, кто стоял до последнего вздоха, оберегая рубежи Отчизны. Тех, кто, не жалея себя, дрался с врагом», — сказал Хинштейн во время памятной церемонии.