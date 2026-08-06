В Курске прошло возложение цветов в годовщину вторжения ВСУ

«Ровно два года назад произошло вторжение ВСУ на территорию Курской области. События, которые изменили жизнь нашего региона. В этот день мы вспоминаем тех, кто пал жертвой неонацистов. Мы вспоминаем наших товарищей, наших близких, наших родных. Мы вспоминаем наших героев, тех, кто стоял до последнего вздоха, оберегая рубежи Отчизны. Тех, кто, не жалея себя, дрался с врагом», — сказал Хинштейн во время памятной церемонии.