Создан ИИ, позволяющий гибко манипулировать работой генов

Как объясняют исследователи, ученые уже много лет разрабатывают инструменты, которые позволяют проектировать подобные управляющие участки генома, что в теории позволит лечить многие болезни и заставлять «промышленные» культуры клеток вырабатывать различные полезные и важные для экономики молекулы. Большие надежды в этом отношении возлагаются на генеративные нейросети, в теории способные вырабатывать новые промоторы и энхансеры подобно тому, как они генерируют изображения или тексты.