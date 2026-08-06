В Соликамске двух отцов осудили за покупку мотоциклов детям

В июне в городе произошло два ДТП с участием подростков. В первом случае в больницу после аварии обратилась 13-летняя девочка. Она получила ушиб, управляя мотоциклом. Через несколько дней в медучреждение поступил 14-летний подросток с закрытым переломом голени. По данным полиции, он ехал на мотоцикле и столкнулся с легковым автомобилем.