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Казахстанским водителям сделали важное предупреждение перед выходными

Сегодня, 6 августа 2026 года, пресс-служба АО «НК “КазАвтоЖол” выступила с важным предупреждением. Оно адресовано казахстанским водителям и касается ограничения движения на одной из популярных трасс страны, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Согласно предоставленной информации, в предстоящую субботу, 8 августа, с 05:00 до 06:00 на направлении Хоргос — Алматы будет временно ограничено движение автотранспорта в связи с обеспечением безопасного проезда крупногабаритного груза шириной 7 метров и длиной 24 метра.

«В указанный период регулирование дорожного движения будет осуществляться сотрудниками патрульной полиции», — заявили в пресс-службе нацкомпании в четверг.

Водителей попросили заранее планировать маршрут, с пониманием отнестись к временным ограничениям и соблюдать законные требования сотрудников полиции.

«Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание! Позвонив в колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток», — заключили в пресс-службе «КазАвтоЖола».

22 июля 2026 года водителям напомнили, что в Казахстане действуют летние ограничения для тяжеловесного транспорта. На каких именно трассах, можете узнать здесь.