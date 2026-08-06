Казахстанским водителям сделали важное предупреждение перед выходными

Согласно предоставленной информации, в предстоящую субботу, 8 августа, с 05:00 до 06:00 на направлении Хоргос — Алматы будет временно ограничено движение автотранспорта в связи с обеспечением безопасного проезда крупногабаритного груза шириной 7 метров и длиной 24 метра.
«В указанный период регулирование дорожного движения будет осуществляться сотрудниками патрульной полиции», — заявили в пресс-службе нацкомпании в четверг.
Водителей попросили заранее планировать маршрут, с пониманием отнестись к временным ограничениям и соблюдать законные требования сотрудников полиции.
«Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание! Позвонив в колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток», — заключили в пресс-службе «КазАвтоЖола».
22 июля 2026 года водителям напомнили, что в Казахстане действуют летние ограничения для тяжеловесного транспорта. На каких именно трассах, можете узнать здесь.