В реестр российской продукции включены товары 81 предприятия Красноярского края

А 299 предприятий региона экспортируют свою продукцию. Об этом в ходе оперативного совещания Минпромторга России сообщил министр промышленности и торговли Александр Черников. Для производителей предусмотрен ряд выгод: право на участие в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ с предоставлением преимуществ, а также доступ к инструментам национального режима, программам субсидирования, налоговым послаблениям и прочим формам государственной помощи. В завершение доклада руководитель ведомства озвучил основные производственные итоги за шесть месяцев. Индекс выпуска обрабатывающей отрасли достиг 98,8%, по результатам первого квартала показатель составлял 96,4%. За отчетный период объем отгруженной продукции увеличился на 4,8%, достигнув отметки в 1,1 триллиона рублей. Поступления налогов в консолидированный бюджет региона продемонстрировали рост в 2,3 раза и составили 87,8 миллиарда рублей. Капиталовложения в основные фонды за первые три месяца года прибавили 13% и достигли 282,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день на реализацию государственной программы по развитию промышленного сектора выделено 203 миллиона рублей.