В Омске обновили площадь у КДЦ «Иртыш»

В Омске завершили работы по благоустройству площади возле КДЦ «Иртыш». Обновление территории провели в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает мэр Омска Сергей Шелест.
Подрядчик выполнил работы в установленные сроки. На площади появились новые пешеходные зоны с плиточным покрытием, освещение, скамейки и урны. Также специалисты обустроили большую клумбу.
В прошлом году за обновление территории у кинотеатра проголосовали более 18 000 жителей Омска. По итогам голосования площадка вошла в число лидеров проекта «Инфраструктура для жизни».
Стоимость работ по контракту составила 13,8 миллиона рублей.