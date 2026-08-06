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В Омске обновили площадь у КДЦ «Иртыш»

Обновлённое пространство стало доступнее и удобнее для прогулок жителей города.

Источник: Om1 Омск

В Омске завершили работы по благоустройству площади возле КДЦ «Иртыш». Обновление территории провели в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает мэр Омска Сергей Шелест.

Подрядчик выполнил работы в установленные сроки. На площади появились новые пешеходные зоны с плиточным покрытием, освещение, скамейки и урны. Также специалисты обустроили большую клумбу.

В прошлом году за обновление территории у кинотеатра проголосовали более 18 000 жителей Омска. По итогам голосования площадка вошла в число лидеров проекта «Инфраструктура для жизни».

Стоимость работ по контракту составила 13,8 миллиона рублей.