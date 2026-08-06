Алексей Додатко: «Ачинск станет одной из самых интересных турплощадок на карте региона»

Не остался в стороне и водно-ландшафтный парк Набережной реки Чулым, где сейчас идет благоустройство. Здесь уже появились асфальтированные дорожки с площадками, где есть скамьи и спортивные тренажеры, а с видовой террасы открывается панорама реки. В прошлом году на эти цели выделили около 130 млн рублей, в том числе и за счет краевого бюджета, а в этом — 80 млн. Местные власти планируют построить пешеходную дорожку протяженностью 5 км, которая соединит парк со старым центром города.