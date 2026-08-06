Алексей Додатко: «Ачинск станет одной из самых интересных турплощадок на карте региона»

Спикер Законодательного Собрания Алексей Додатко совершил рабочий визит в Ачинский муниципальный округ, где посетил социальные объекты и обсудил перспективы развития территории. Так, парламентарий встретился с членами организации «Опора России» и обсудил реализацию программы «СВОй бизнес», которая помогает ветеранам СВО и их семьям начать или развить собственное дело. Участники получают бесплатные консультации юристов и бухгалтеров, помощь в составлении бизнес-планов, наставничество от опытных предпринимателей. Сегодня обучение успешно прошли 37 жителей Красноярского края, а уже с 31 августа по 4 сентября в Ачинске стартует третий краевой модуль.
В городской библиотеке имени А. С. Пушкина Алексей Додатко провел прием граждан: так, местные жители интересовались сроками строительства школы в Юго-Восточном районе города, благоустройством детской площадки на Догаева, а также строительством моста через Чулым. Что касается переправы, то в городе есть понтонный мост, однако он напрямую зависит от уровня воды в реке. В настоящее время городские власти разрабатывают проект строительства полноценной переправы.
В молодежном центре «Сибирь» спикер встретился с педагогами и в формате живого диалога обсудил инициативы по развитию системы наставничества, расширению программ школьного туризма и организации современного досуга учащихся.
Не остался в стороне и водно-ландшафтный парк Набережной реки Чулым, где сейчас идет благоустройство. Здесь уже появились асфальтированные дорожки с площадками, где есть скамьи и спортивные тренажеры, а с видовой террасы открывается панорама реки. В прошлом году на эти цели выделили около 130 млн рублей, в том числе и за счет краевого бюджета, а в этом — 80 млн. Местные власти планируют построить пешеходную дорожку протяженностью 5 км, которая соединит парк со старым центром города.
В ходе встречи с главой муниципального образования Игорем Титенковым и председателем Совета депутатов Сергеем Никитиным Алексей Додатко подчеркнул, что у города большой потенциал в развитии туристической отрасли:
«Ачинск входит в перечень опорных городов края и участвует в федеральной программе, связанной со стратегией пространственного развития России. Это один из центров, где реализуется федеральная программа “Чистый воздух”. Здесь формируется мощная межрегиональная инфраструктура. Это центр образованного Ачинского округа и место, где реализуется значительная часть промышленного потенциала Красноярского края. Здесь уже есть на что посмотреть, а с учётом масштабов реализации проекта считаю, что это станет одной из самых интересных и качественных туристических рекреационных площадок на карте всего региона».