Исследование ВТБ: ежемесячная смена категорий кешбэка создает волны спроса

Банк исследовал активность клиентов, у которых в марте не было категорий «Супермаркеты», «Кафе и рестораны», «Дом и ремонт», «Одежда и обувь», «Развлечения», а в апреле эти категории были предложены и выбраны. Выяснилось, что траты в этих категориях в течение месяца после выбора растут в среднем на 22% по сравнению с предыдущим месяцем. Число транзакций по этим категориям увеличивается в среднем на 16%, а средний чек — на 5%.