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Исследование ВТБ: ежемесячная смена категорий кешбэка создает волны спроса

ВТБ проанализировал транзакционное поведение клиентов после того, как им стали доступны новые категории кешбэка.

ВТБ проанализировал транзакционное поведение клиентов после того, как им стали доступны новые категории кешбэка.

Аналитики банка выявили, что смена категорий создает у пользователей кратковременный, но заметный всплеск покупательской активности. Эффект оказался не разовым: покупки в выбранной категории растут волнообразно, с пиком в первую неделю и повторными всплесками по четвергам и пятницам.

Банк исследовал активность клиентов, у которых в марте не было категорий «Супермаркеты», «Кафе и рестораны», «Дом и ремонт», «Одежда и обувь», «Развлечения», а в апреле эти категории были предложены и выбраны. Выяснилось, что траты в этих категориях в течение месяца после выбора растут в среднем на 22% по сравнению с предыдущим месяцем. Число транзакций по этим категориям увеличивается в среднем на 16%, а средний чек — на 5%.

Пик покупательской активности фиксируется в первую неделю после выбора — в этот период прирост трат в выбранных категориях в среднем в полтора раза выше, чем тогда, когда категория не была предложена. После первой волны интерес постепенно снижается, однако повторные всплески наблюдаются по четвергам и пятницам, к концу рабочей недели.

Максимальный рост фиксируется в категориях «Дом и ремонт» и «Развлечения» — рост на 40% по сравнению с периодом без этих категорий. Также заметный рост демонстрирует категория «Супермаркеты» (+20%). По возрастным группам наиболее заметно увеличивают расходы после выбора категории клиенты 45−63 лет (рост трат на 30%) и 35−44 лет (+27%).

Аналитики ВТБ отмечают, что такой эффект связан с несколькими поведенческими факторами. Новая категория кешбэка воспринимается клиентами как возможность экономии на новые товары, что снижает психологический порог суммы покупки и стимулирует покупательскую активность. Эффект новизны объясняет высокий спрос в первую неделю: это период тестирования выгоды и пересмотра планов трат.