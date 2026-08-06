В степях Ульяновской области установили фотоловушки для сурка-байбака

Фотоловушки «Trailcam D11» для наблюдения за сурком-байбаком установили в степях Ульяновской области в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в правительстве региона.
Новые фотоловушки, предоставленные фондом защитников природы, позволят впервые близко заглянуть в частную жизнь байбачьих семейств. С помощью них можно будет увидеть, как устроен сложный «подземный город» сурков, чем занимаются животные с рассвета до заката и как строится иерархия в их многодетных семьях.
За последние десять лет популяция байбака сократилась вдвое. Этот сурок — вид-эдификатор. Роя свои сложные норы, он рыхлит землю, меняет растительный покров и создает условия для выживания десятков других видов. Если исчезнет сурок — разрушится вся пищевая цепочка, а степи рискуют превратиться в безжизненные пустоши. Поэтому наблюдение за этими животными играет важную роль в сохранении экосистемы.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.