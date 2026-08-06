В степях Ульяновской области установили фотоловушки для сурка-байбака

За последние десять лет популяция байбака сократилась вдвое. Этот сурок — вид-эдификатор. Роя свои сложные норы, он рыхлит землю, меняет растительный покров и создает условия для выживания десятков других видов. Если исчезнет сурок — разрушится вся пищевая цепочка, а степи рискуют превратиться в безжизненные пустоши. Поэтому наблюдение за этими животными играет важную роль в сохранении экосистемы.