Уральские ученые открыли, что бессонница вызывается лекарствами от головной боли

В исследованиях участвовали более 340 человек, половина которых страдали головными болями из-за злоупотребления обезболивающими препаратами. Зависимость от них вынуждала пациентов принимать таблетки снова и снова, что приводило к ночным головным болям и, как следствие, пробуждениям.
Сначала у пациентов с лекарственно-индуцированными головными болями нарушения сна встречались в два раза чаще, чем в контрольной группе. Однако со снижением частоты приемов обезболивающих все реже проявлялись и головные боли, а количество нарушений сна сократилось в два-три раза, при этом больные не пользовались снотворными. Вместо этого они ложились спать и просыпались в одно и то же время, спали не менее 7−8 часов, не реже трех раз в неделю выполняли физические упражнения. В итоге таким же образом, примерно в 2,5 раза, уменьшилось число проявлений синдрома беспокойных ног, полностью исчезла дневная сонливость.
По словам руководителя исследований, профессора УГМУ Елены Лебедевой и участника научной работы, доцента УрФУ Дениса Гилева, уральские ученые впервые в мире доказали, что бессонница напрямую связана с головной болью и чрезмерным употреблением обезболивающих препаратов от нее.
«Наша рекомендация — при головных болях не принимать препараты бездумно. Если головные боли беспокоят один-два раза в месяц — это повод обратиться в специализированные учреждения, которые занимаются лечением головной боли. С другой стороны, наша работа показывает, что подход к терапии пациентов, страдающих мигренями и головными болями напряжения, должен быть скорректирован. Мы настоятельно рекомендуем врачам не сразу назначать препараты для купирования головных болей, а проверять качество сна пациентов, а также выяснять, не злоупотребляют ли они обезболивающими», — прокомментировала Елена Лебедева.