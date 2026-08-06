Уральские ученые открыли, что бессонница вызывается лекарствами от головной боли

Сначала у пациентов с лекарственно-индуцированными головными болями нарушения сна встречались в два раза чаще, чем в контрольной группе. Однако со снижением частоты приемов обезболивающих все реже проявлялись и головные боли, а количество нарушений сна сократилось в два-три раза, при этом больные не пользовались снотворными. Вместо этого они ложились спать и просыпались в одно и то же время, спали не менее 7−8 часов, не реже трех раз в неделю выполняли физические упражнения. В итоге таким же образом, примерно в 2,5 раза, уменьшилось число проявлений синдрома беспокойных ног, полностью исчезла дневная сонливость.