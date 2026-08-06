Врач спрогнозировал всплеск ОРВИ у детей к началу учебного года

В начале нового учебного года ожидается рост заболеваемости ОРВИ, включая коронавирус, а также пневмониями, аллергическими заболеваниями и инфекциями желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.
По словам специалиста, традиционный сезонный подъем связан со сменой погоды и возвращением детей в организованные коллективы после летних каникул.
«Начало учебного года, как правило, сопровождается достаточно сильным всплеском развития острых респираторных вирусных инфекций, в том числе патогенных вирусов гриппа А и Б. Самая опасная острая респираторная вирусная инфекция, которая есть сейчас, — это коронавирус. Его циркуляция и развитие пневмонии продолжаются. На втором месте стоят аллергические реакции по принципу развития аллергического конъюнктивита и риносинусита», — сказал Денис Прокофьев.
Врач также отметил, что после возвращения с дачи или из летнего лагеря детям желательно дать 10−14 дней на адаптацию перед началом посещения школы или детского сада. По его словам, это поможет организму легче перестроиться и снизить риск заболеваний, сообщает «Сибдепо».