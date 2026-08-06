Врач спрогнозировал всплеск ОРВИ у детей к началу учебного года

«Начало учебного года, как правило, сопровождается достаточно сильным всплеском развития острых респираторных вирусных инфекций, в том числе патогенных вирусов гриппа А и Б. Самая опасная острая респираторная вирусная инфекция, которая есть сейчас, — это коронавирус. Его циркуляция и развитие пневмонии продолжаются. На втором месте стоят аллергические реакции по принципу развития аллергического конъюнктивита и риносинусита», — сказал Денис Прокофьев.