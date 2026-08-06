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В Красноярске ограничат движение по улице Карла Маркса

С 9:00 8 августа до 18:00 20 сентября на улице Карла Маркса ограничат движение транспорта.

С 9:00 8 августа до 18:00 20 сентября на улице Карла Маркса ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в мэрии Красноярска.

Ограничения связаны с капитальным ремонтом теплотрассы.

В районе дома № 47 (перекресток улиц Парижской Коммуны и Маркса) проезжую часть сузят до четырех полос на участке длиной до 85 метров. От дома № 47 до улицы 9 Января для движения оставят две полосы.

Напомним, в Красноярске продолжается подготовка к отопительному сезону. Компания СГК уже выполнила половину годовой программы ремонта теплосетей в Красноярске: работы завершены на 40 из 80 запланированных участков. В 2026 году СГК обновит в Красноярске 55 километров тепловых сетей. В программу входят капитальные ремонты, реконструкция и строительство новых коммуникаций.