В Красноярске ограничат движение по улице Карла Маркса

Напомним, в Красноярске продолжается подготовка к отопительному сезону. Компания СГК уже выполнила половину годовой программы ремонта теплосетей в Красноярске: работы завершены на 40 из 80 запланированных участков. В 2026 году СГК обновит в Красноярске 55 километров тепловых сетей. В программу входят капитальные ремонты, реконструкция и строительство новых коммуникаций.