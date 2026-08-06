Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Воронежской области вернула в казну жильё и миллионы рублей

По антикоррупционным искам оформлено право собственности на 38 объектов недвижимости.

Источник: Комсомольская правда

Органы прокуратуры Воронежской области провели работу по обращению в казну имущества, имеющего признаки выморочного. В результате в собственность муниципалитетов передано 14 жилых объектов, а в доход государства направлено 12 миллионов рублей. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 6 августа.

Кроме того, в 2026 году благодаря мерам прокурорского реагирования зарегистрировано право собственности Российской Федерации на 38 объектов недвижимого имущества. Эти объекты обращены в доход государства на основании антикоррупционных исков и судебных приговоров.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.