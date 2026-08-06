Прошёл дождик и снова показалось солнце: погода на калининградском побережье 6 августа

Балтийск: жёлтый флаг, купаться с осторожностью можно. Температура воды +20−21 °C. «Ветра нет, дождя нет», — говорит спасатель. Зеленоградск: флага нет, купание разрешено. Температура воды сейчас +18 °C, воздух успел прогреться до +21 °C. Дождик, по словам собеседника «Клопс», то идёт, то нет. На данный момент светит солнце. Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Воздух уже утром прогрелся до +24 °C. Температура воды тоже комфортная, 21 градус. «С утра был дождь, сейчас тучи ушли. Солнце светит, душно. Отличная погода. Люди на пляж пошли», — рассказывает спасатель. Светлогорск: жёлтый флаг, разрешено купание с осторожностью. Температура воды +19 °C. Ветер северо-западный. С утра был дождь, но сейчас «опять жара». Янтарный: жёлтый флаг, в воду заходить с осторожностью. Волны тёплые: +19 °C. Здесь также моросил дождик с утра, но сейчас обстановка спокойная.