В Ейске Краснодарского края на трубопроводе заменили затвор

Запорную арматуру на трубопроводе заменили в городе Ейске Краснодарского края по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Ейского района.
«Мы планомерно обновляем критически важные узлы системы водоснабжения, чтобы обеспечить ее стабильную и безопасную работу. Замена затвора диаметром 800 миллиметров — это не просто плановое техобслуживание, а необходимая мера: износ оборудования достиг критических значений, и дальнейшая эксплуатация старого затвора могла привести к серьезным авариям, вплоть до перебоев в водоснабжении населенных пунктов», — подчеркнул руководитель Ейского группового водопровода Максим Гузеев.
Затвор, установленный на водоводе, играет ключевую роль в технологическом процессе: он необходим для переключения потока воды, которая подается для промывки контактных осветлителей. В этих сооружениях происходит удаление примесей с помощью песчано‑гравийной фильтрующей загрузки. В ходе ежедневной эксплуатации в слое фильтра накапливаются загрязнения, снижающие его эффективность, поэтому регулярная промывка — обязательная процедура для восстановления фильтрующей способности.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.