В Ейске Краснодарского края на трубопроводе заменили затвор

Затвор, установленный на водоводе, играет ключевую роль в технологическом процессе: он необходим для переключения потока воды, которая подается для промывки контактных осветлителей. В этих сооружениях происходит удаление примесей с помощью песчано‑гравийной фильтрующей загрузки. В ходе ежедневной эксплуатации в слое фильтра накапливаются загрязнения, снижающие его эффективность, поэтому регулярная промывка — обязательная процедура для восстановления фильтрующей способности.