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На Перевозском конном заводе в Нижегородской области запустят экскурсии

Желающие смогут узнать о его истории и познакомиться с лошадьми.

Источник: Национальные проекты России

Экскурсионную программу планируют запустить на Перевозской конном заводе в Нижегородской области в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Желающие смогут узнать об истории конезавода и познакомиться с живущими там лошадьми. Экскурсии будут проводить сотрудники. Они расскажут о лошадях советской тяжеловозной породы, 130 особей которых живут на территории завода. Гости смогут попробовать самостоятельно покормить животных, прокатиться верхом и в экипаже, а также понаблюдать за выпуском лошадей в естественную среду обитания. Кроме того, они увидят конюшни, манежи для тренировок и старинные здания конюшен царских времен.

«Развитие туристической инфраструктуры в муниципалитетах — одна из наших приоритетных задач. Мы рады, что нижегородские предприятия активно включаются в эту работу. Проект Перевозского конного завода является ярким примером того, как предпринимательская инициатива, поддержанная нашими инструментами и рекомендациями, превращается в реальный туристический продукт, который будет интересен как нижегородцам, так и гостям из других регионов», — подчеркнул генеральный директор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.