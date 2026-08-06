На Перевозском конном заводе в Нижегородской области запустят экскурсии

Желающие смогут узнать об истории конезавода и познакомиться с живущими там лошадьми. Экскурсии будут проводить сотрудники. Они расскажут о лошадях советской тяжеловозной породы, 130 особей которых живут на территории завода. Гости смогут попробовать самостоятельно покормить животных, прокатиться верхом и в экипаже, а также понаблюдать за выпуском лошадей в естественную среду обитания. Кроме того, они увидят конюшни, манежи для тренировок и старинные здания конюшен царских времен.