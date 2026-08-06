Главврачом Липецкой районной больницы стал Сергей Седых

Сергей Седых родился в Чаплыгине Липецкой области. Окончил лечебный факультет Воронежского медуниверситета имени Бурденко. Трудовую деятельность начал в 1999 году в Липецкой областной клинической больнице. Работал врачом-анестезиологом-реаниматологом и заведующим отделениями в ведущих медицинских учреждениях региона. Занимал руководящие должности в Лебедянской межрайонной больнице и в городской поликлинике № 9. В 2024-м отмечен почетной грамотой областного Совета депутатов.