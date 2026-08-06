Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главврачом Липецкой районной больницы стал Сергей Седых

На должность главного врача Липецкой районной больницы с 5 августа назначен бывший заместитель главврача по медицинской части областной детской больницы, кандидат медицинских наук Сергей Седых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Источник: Коммерсантъ

На должность главного врача Липецкой районной больницы с 5 августа назначен бывший заместитель главврача по медицинской части областной детской больницы, кандидат медицинских наук Сергей Седых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Сергей Седых родился в Чаплыгине Липецкой области. Окончил лечебный факультет Воронежского медуниверситета имени Бурденко. Трудовую деятельность начал в 1999 году в Липецкой областной клинической больнице. Работал врачом-анестезиологом-реаниматологом и заведующим отделениями в ведущих медицинских учреждениях региона. Занимал руководящие должности в Лебедянской межрайонной больнице и в городской поликлинике № 9. В 2024-м отмечен почетной грамотой областного Совета депутатов.

Отдельно в региональном Минздраве отметили, что Сергей Седых прошел обучение в рамках проекта «Кадры. Медицина».

На этой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ о назначении на должность ректора Курского государственного медицинского университета доктора медицинских наук Василия Гаврилюка.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше