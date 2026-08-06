Знаком качества «Сделано на Дону» впервые отмечены услуги медцентра

Напомним, система добровольной сертификации действует на Дону с 2013 года. Сейчас она объединяет 184 участника, в реестре числится 350 действующих сертификатов на 4450 наименований товаров и услуг. Основу системы составляют 144 производителя продукции. Также знак качества получили предприятия общепита, сферы бытового сервиса и туризма.