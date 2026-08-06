Знаком качества «Сделано на Дону» впервые отмечены услуги медцентра

В Ростовской области расширяют границы региональной системы качества «Сделано на Дону». Процедуру добровольной сертификации теперь проходят медицинские центры.
Свидетельство о присвоении знака соответствия из рук директора областного департамента потребительского рынка Ирины Гелас получило руководство медицинского центра «Гиппократ». Это первая клиника в регионе, которая успешно прошла процедуру добровольной сертификации.
В тот же день Ирина Гелас вручила свидетельство об успешном прохождении сертификации компании «Климеда», специализирующейся на поставках косметологичесой продукции.
«Проект развивается, мы расширяем зону сертификации. Это помогает позиционировать Ростовскую область как регион высоких стандартов, что создает потенциал для экономического роста и привлечения новых инвесторов», — прокомментировала Ирина Гелас.
Напомним, система добровольной сертификации действует на Дону с 2013 года. Сейчас она объединяет 184 участника, в реестре числится 350 действующих сертификатов на 4450 наименований товаров и услуг. Основу системы составляют 144 производителя продукции. Также знак качества получили предприятия общепита, сферы бытового сервиса и туризма.
Недавно обладателями знака качества стали пищевые бренды «Золотой колос» и «Гридневъ». В правительстве региона подчеркивают, что для сертифицированных компаний продолжают действовать специальные меры поддержки.