В Нижегородской области из-за упавшего БПЛА пострадали четыре человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг — РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при пожаре из-за детонации упавшего БПЛА в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.
«Ночью силы ПВО и РЭБ отразили атаку БПЛА в Нижегородской области. В результате радиоподавления один аппарат врезался в дерево, сдетонировала боевая часть. Разлет осколков вызвал пожар в квартире близлежащего жилого дома. К сожалению, пострадали четыре человека, один из которых — ребенок», — написал Никитин в канале на платформе «Макс».
Он отметил, что всем была оперативно оказана медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет, возгорание ликвидировано.
«Обязательно поможем гражданам, чье жилье получило повреждения. По предварительным данным, других последствий нет, на месте работают специалисты», — подчеркнул губернатор.