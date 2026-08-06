Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области из-за упавшего БПЛА пострадали четыре человека

В Нижегородской области из-за детонации упавшего БПЛА пострадали четыре человека.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг — РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при пожаре из-за детонации упавшего БПЛА в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.

«Ночью силы ПВО и РЭБ отразили атаку БПЛА в Нижегородской области. В результате радиоподавления один аппарат врезался в дерево, сдетонировала боевая часть. Разлет осколков вызвал пожар в квартире близлежащего жилого дома. К сожалению, пострадали четыре человека, один из которых — ребенок», — написал Никитин в канале на платформе «Макс».

Он отметил, что всем была оперативно оказана медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет, возгорание ликвидировано.

«Обязательно поможем гражданам, чье жилье получило повреждения. По предварительным данным, других последствий нет, на месте работают специалисты», — подчеркнул губернатор.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше