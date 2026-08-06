77% калининградцев сообщают об увольнении заранее — опрос SuperJob

своем решении. Такие данные получили аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса, проведенного с 18 по 31 июля 2026 года среди экономически активного населения и менеджеров по персоналу.
23% калининградцев извещают начальство непосредственно в момент подачи заявления. Женщины дисциплинированнее мужчин: 80% против 74% соответственно.
Наиболее ответственны в этом вопросе молодые сотрудники до 35 лет — 82% из них предупреждают работодателя заблаговременно. Среди респондентов старше 45 лет этот показатель ниже — 70%. Среди обладателей среднего профессионального образования заранее уведомляют о планах 77%, среди горожан с высшим — 73%.
Менеджеры по персоналу разделяют такой подход: 76% HR-специалистов полагают, что сотрудник должен сообщить о желании уйти как можно раньше (в идеале — за месяц). Только 24% считают, что можно объявить об увольнении непосредственно в момент подачи заявления в соответствии с ТК РФ.
Каждый третий опрошенный (34%) уверен, что от его последнего увольнения по собственному желанию его можно было удержать. Готовность остаться чаще демонстрируют мужчины, чем женщины. Среди респондентов до 35 лет о таком варианте заявили 28%, среди старше 45 лет — 38%. Наиболее лояльны сотрудники с доходом от 100 до 150 тыс. рублей — 42% из них могли бы остаться.
Главный способ удержания — повышение заработной платы, его назвали 62% респондентов. На втором месте — изменение отношения со стороны руководства и разрешение конфликтов (17%). На третьем — снижение нагрузки и улучшение условий труда (по 13%). Карьерный рост упомянули 10%, соблюдение ранее данных обещаний — 5%.