77% калининградцев сообщают об увольнении заранее — опрос SuperJob

Каждый третий опрошенный (34%) уверен, что от его последнего увольнения по собственному желанию его можно было удержать. Готовность остаться чаще демонстрируют мужчины, чем женщины. Среди респондентов до 35 лет о таком варианте заявили 28%, среди старше 45 лет — 38%. Наиболее лояльны сотрудники с доходом от 100 до 150 тыс. рублей — 42% из них могли бы остаться.