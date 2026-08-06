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В Воронежской области снят режим опасности атаки БПЛА

Ночью над регионом сбили 57 дронов, есть повреждения инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

Утром 6 августа в Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Александр Гусев сообщил об отбое тревоги в 10:51 в своем официальном канале в МАХ.

Режим был введен накануне вечером, а ночью регион подвергся массированной атаке дронов. По данным властей, силы ПВО сбили 57 беспилотных аппаратов над Воронежем и 14 районами области.

В результате падения обломков повреждены объекты инфраструктуры: в Воронеже пострадали семь автомобилей, в ряде частных и многоквартирных домов зафиксированы повреждения остекления и кровли. Кроме того, в одном из районов урон получили постройки двух агропредприятий — у них повреждены фасады и кровля.

По предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают оперативные службы, ведется оценка ущерба.

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