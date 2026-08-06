Прокуратура взяла на контроль дело о гибели рабочего от тока в Гвардейске

По предварительным данным, в ночь на 1 августа 2026 года на участке карьера в поселке Комсомольский машинист дробильной установки выполнял сварочные работы. Вследствие нарушения правил безопасности при ведении дробильно-сортировочных работ он получил удар током и скончался на месте происшествия.