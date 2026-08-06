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Прокуратура взяла на контроль дело о гибели рабочего от тока в Гвардейске

Прокуратура Гвардейского района признала законным возбуждение уголовного дела по.

Источник: Kaliningradnews

факту гибели рабочего в поселке Комсомольский. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

По предварительным данным, в ночь на 1 августа 2026 года на участке карьера в поселке Комсомольский машинист дробильной установки выполнял сварочные работы. Вследствие нарушения правил безопасности при ведении дробильно-сортировочных работ он получил удар током и скончался на месте происшествия.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.