Прокуратура взяла на контроль дело о гибели рабочего от тока в Гвардейске

факту гибели рабочего в поселке Комсомольский. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ.
По предварительным данным, в ночь на 1 августа 2026 года на участке карьера в поселке Комсомольский машинист дробильной установки выполнял сварочные работы. Вследствие нарушения правил безопасности при ведении дробильно-сортировочных работ он получил удар током и скончался на месте происшествия.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.