Прокуратура проверила ремонт школы в Васильково — готовность 99%

В 2025 году в школе произошел инцидент: во время капитального ремонта кровли в результате сильных ливней были затоплены уже отремонтированные помещения и школьное имущество. Подрядчик обещал возместить ущерб. На время ремонта школьники из Васильково занимались в гимназии имени Катериничева в Гурьевске, где для них выделили отдельное крыло.