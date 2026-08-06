Прокуратура проверила ремонт школы в Васильково — готовность 99%

поселке Васильково. Работы ведутся в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Готовность объекта составляет 99%.
В ходе проверки проведен осмотр помещений, дана оценка объемам и качеству работ. Особое внимание уделено вопросам эффективного расходования бюджетных средств.
Ранее прокуратура района вносила представления заказчику и подрядной организации ООО «КСЗ» в связи с нарушением сроков выполнения работ. В результате контракт с подрядчиком был расторгнут, завершение работ производится силами других организаций. Начальная стоимость контракта составляла 101,5 млн рублей.
В 2025 году в школе произошел инцидент: во время капитального ремонта кровли в результате сильных ливней были затоплены уже отремонтированные помещения и школьное имущество. Подрядчик обещал возместить ущерб. На время ремонта школьники из Васильково занимались в гимназии имени Катериничева в Гурьевске, где для них выделили отдельное крыло.
Ход завершения капитального ремонта находится на постоянном контроле надзорного ведомства.