На Дону количество ликвидаций юрлиц за два года выросло на 77%

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Крыму в январе-июне 2026 года ликвидировано 1 151 юридическое лицо. Это на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 65% — чем за первые шесть месяцев 2023 года. Больше всего закрытий пришлось на сферы торговли и недвижимости. В Краснодарском крае за первые шесть месяцев 2026 года ликвидировано 4 014 юридических лиц. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.